Maurane dévoile de rares photos de sa fille Lou...

Maurane, qui se fait assez discrète depuis ses ennuis de santé, n'oublie jamais ses fans avec lesquels elle communique sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. La sympathique chanteuse a ainsi par deux fois levé un peu le voile sur sa vie privée, en postant des clichés de sa fille Lou...

La chanteuse avait d'abord posté une photo de sa fille, née de son mariage terminé avec le réalisateur et comédien Pablo Villafranca, le 29 décembre dernier à l'occasion des 23 ans de Lou. Elle a remis cela, cette fois sur Instagram et sans véritable raison, le 16 janvier. Maurane, visiblement très complice avec sa fille et maman poule, a simplement commenté : "#Lou en #Mode #Étude #style #Nippon #Jadore" Lou serait-elle aujourd'hui dans le monde de la mode ? La star avait évoqué il y a déjà plusieurs années de cela que sa fille voulait étudier à l'IAD en Belgique, une école des techniques du cinéma et du théâtre.

L'ancienne jurée de Nouvelle Star doit être heureuse de sa proximité avec sa fille, elle pour qui la famille a une grande importance. Longtemps fâchée avec des proches, elle avait renoué les liens pour son plus grand bonheur. En revanche, on ne sait pas si côté coeur elle a trouvé l'homme qu'elle attendait tant...