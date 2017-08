Love is in the air ! Entre Maxim Nucci et Isabelle Ithurburu, c'est l'amour fou depuis de deux ans. Couple d'abord discret pendant les premiers temps de leur idylle, les deux tourtereaux enchaînent désormais les apparitions ensemble. Lorsque ce n'est pas devant les caméras ou les objectifs de photographes, comme lors de la première de Rock'N Roll (dans lequel Yodelice tient un petit rôle) de son pote Guillaume Canet, ou à Roland-Garros, c'est sur les réseaux sociaux.

Après avoir informé ses abonnés qu'il était en plein roadtrip californien avec une bande de potes – dont Mr Brainwash et Philippe Lacheau –, Maxime Nucci aka Yodelice a mis fin à ses vacances. Et bien évidemment, c'est avec sa belle chérie qu'il a immortalisé cet instant. Les deux amoureux ont pris la pose sur un voilier en pleine mer, Maxim allongé et Isabelle lovée dans ses bras. "Bonheur", écrit simplement le chanteur, auteur et compositeur qui n'est autre que l'ex de Jenifer.

En commentaires, c'est avec des coeurs rouges que la présentatrice de Canal+ lui répond, visiblement folle amoureuse. "Il a l'air confort ce truc en bois sous ta tête, Max !!", se moque de son côté Guillaume Canet.