Maxim Nucci : Yodelice en amoureux, non loin de Carla Bruni-Sarkozy

Anna Carlota avait de quoi être fière et enthousiaste : les personnalités ont été nombreuses à se rendre à la soirée de la Nuit de la Beauté dans son institut, en partenariat avec O.P.I et System Professional à Paris le 1er février. L'experte en beauté a pu ainsi poser avec ses amis stars, parmi lesquels Maxim "Yodelice" Nucci et Carla Bruni-Sarkozy.

Le collaborateur et ami de Johnny Hallyday, le musicien Maxim Nucci, est venu en amoureux à cet événement glamour, accompagné de la journaliste sports Isabelle Ithurburu. Le couple était irrésistible dans cet antre des soins cosmétiques. De son côté, l'épouse de Nicolas Sarkozy, qui vient de fêter avec lui ses dix ans de mariage, a répandu sa bonne humeur, non loin d'une autre figure populaire française, l'animatrice Sophie Davant. Isabelle Camus et Laura Tenoudji, venues en solo sans leurs respectifs bien-aimés Yannick Noah et Christian Estrosi, étaient également de la partie, tout comme Philippe Caroit, Elsa Zylberstein et Pauline Lefèvre.

Comptant sur la présence de son frère Paul Szberro, sa belle-fille Eléonor et sa petite-fille Carla, Anna Carlota a pu également se féliciter de la venue de Philippe Lavil, Framboise Holtz, Nathalie Baumgartner, Eric Roman, Narjis (compagne de Stéphane Richard, président-directeur général d'Orange), Natalie Bader (Présidente de la marque Clarins), Charlie en Particulier (Coiffeuse de Stars), l'avocate Michèle Cahen, Catherine Euvrard et son mari, Caroline Ithurbide, Olivia de Buren (journaliste), Caroline Barclay, Biyouna, Delphine Arnault, Smaïn, Yamina Benguigui, Hortense d'Esteve, Lucie Fagedet, Cyrielle Joëlle, Laurence Roustandjee

Cette fête a marqué le lancement du bar O.P.I et du bar à cheveux System Professional, un espace dédié à la beauté pour les mains et les pieds. Grande nouveauté également, Carlota lance son "bar à brushing" avec un espace dédié à l'éclat et à la santé de vos cheveux avec System Professional.