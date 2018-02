Maxim Nucci absent à l'hommage de Johnny Hallyday : La raison très étonnante !

Vendredi 9 février, la 33e édition des Victoires de la musique rendait hommage au regretté Johnny Hallyday. A la Seine Musicale, on a ainsi pu voir les musiciens du rockeur, comme Yarol Poupaud ou Yvan Cassar, mais on a surtout constaté l'absence de Maxime Nucci alias Yodelice. Le Parisien en donne la raison...

Dans son édition du samedi 10 février, le quotidien fait un récap de la soirée et, "côtés coulisses", il explique pourquoi Maxime Nucci n'a pas pu accompagner ses collègues pour jouer Toute la musique que j'aime et Requiem pour un fou (repris par Slimane et Florent Pagny). "Nouvelle salle, nouvelles ambitions. Les Victoires s'implantant cette année à la Seine Musicale, sur l'île Seguin, les organisateurs rêvaient de faire arriver les artistes par bateau sur la Seine. La crue les en a empêchés. Et les conditons climatiques ont joué un vilain tour à Maxim Nucci. Le guitariste et ami de Johnny devait participer à son hommage, mais il s'est trompé de salle, est parti vers le Zénith de Paris et a manqué le début", écrit Le Parisien.

A 38 ans, Maxime Nucci a composé et écrit plusieurs chansons de l'album Jamais seul de Johnny Hallyday mais a également composé et réalisé pour le rockeur le disque De l'amour. Il travaillait aussi sur le dernier album du chanteur que Laeticia Hallyday se bat pour terminer.

Thomas Montet