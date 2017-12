Johnny Hallyday : La peine de Maxim Nucci et son ex Jenifer

En 2011, Yodelice a composé et écrit plusieurs chansons de l'album Jamais seul de Johnny Hallyday, coréalisé par Matthieu Chedid et Olivier Lude. Quatre ans plus tard, les deux complices se retrouvent puisque Yocelice compose et réalise son nouveau disque, intitulé De l'amour et annoncé au public par Johnny Hallyday en concert au stade Pierre-Mauroy (Villeneuve-d'Ascq) le 9 octobre 2015. Personnel et engagé, cet opus est particulièrement marquant car il est sorti le jour des attentats du 13 novembre 2015. Le lendemain, en concert au Zénith de Strasbourg, Johnny Hallyday dédie la représentation aux victimes et à leurs familles, avant d'observer une minute de silence avec le public et de chanter Un dimanche de janvier, qui évoque les marches républicaines qui ont suivi les attentats en France quelques mois plus tôt. Pour l'hommage de janvier 2016, Yodelice et Johnny Hallyday se produiront également ensemble sur la place de la République.

L'ex-compagne de Yodelice et maman de leur fils Aaron – il fêtait ses 14 ans la veille du décès de Johnny Hallyday –, Jenifer a elle aussi eu l'occasion de rencontrer Johnny Hallyday plusieurs fois. En 2003, alors qu'elle est au début de sa carrière – elle a remporté la Star Academy en 2002 –, la chanteuse a l'immense privilège d'interpréter avec lui l'une de ses plus belles chansons, Je te promets, sur la scène du Parc des princes. Leur performance donne encore des frissons !