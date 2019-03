Maya Lauqué maman épuisée : photo étonnante d'elle avec son bébé

Mener de front vie professionnelle et vie de famille n'est pas toujours simple. Maya Lauqué, animatrice de La Quotidienne (France 5), est au bout du rouleau et n'a pas peur de le montrer. Pleine d'humour, l'animatrice de 40 ans a publié une photo très parlante de cette situation épuisante.

À l'antenne tous les jours en direct à la télévision, la jolie blonde n'a pas franchement le droit à l'erreur. Et à la maison, elle s'occupe de ses deux enfants, Lucien (3 ans et demi) et Jeanne (8 mois le 16 mars). De grosses responsabilités, fatigantes. Et alors que Télé Loisirs a publié son portrait en titrant qu'elle était le "rayon de soleil" de La Quotidienne, la quadragénaire a riposté en dévoilant une photo d'elle, pas maquillée, pas coiffée, endormie sur le canapé en train de donner le sein. "Ah il est beau 'le rayon de soleil' (cf. post précédent) #onfaitmoinslamaligne #lachute #lavielavraie #maJeanne", a t-elle écrit. Le post précédent étant justement l'article de Télé Loisirs.