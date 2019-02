Meghan Markle : Casquette, baskets et survêt' pour quitter New York

L'escapade américaine de Meghan Markle touche à sa fin. Sa baby shower de luxe terminée, la duchesse de Sussex a finalement quitté les États-Unis pour regagner Londres en jet privé ce 21 février 2019. Après cinq jours de vacances avec ses amis VIP, l'épouse du prince Harry s'apprête à retourner à ses obligations royales.

En survêtement et baskets Adidas, la future maman de 37 ans a misé sur le confort pour prendre l'avion. En quittant le Mark Hotel ce mercredi soir, l'ancienne actrice est apparue en look sportswear, une tenue qui dénote par rapport à ses habituelles robes de créateurs ! La duchesse a une nouvelle fois mis sa notoriété au service d'une de ses amies en portant une casquette Rectify, la série de la comédienne Abigail Spencer, d'ailleurs présente à sa baby shower. Meghan Markle ne se sera donc pas attardée après la fête pré-natale cinq étoiles que ses copines Serena Williams et Amal Clooney lui ont organisée.

Les amies de Meghan Markle n'ont pas regardé à la dépense pour cette baby shower royale, organisée dans la plus grande suite de l'hôtel Mark, perchée au 16e étage, et présentée comme "un château dans le ciel". Le chef étoilé français Jean-Georges Vongerichten était semble-t-il en charge du "buffet" et la harpiste renommée Erin Hill, de l'ambiance musicale. Du côté des invités, l'ancienne actrice (enceinte d'environ sept mois) a pu compter sur la présence de ses plus proches amis : son amie styliste Jessica Mulroney, l'animatrice télé Gayle King, Lindsay Jill Roth (copine d'université), la styliste Misha Nonoo, Taryn Toomey (gourou de fitness), son maquilleur Daniel Martin...