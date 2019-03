Meghan Markle : Ce conseil du prince Charles qui l'a embarrassée

Meghan Markle peut-elle faire confiance aux membres de la famille royale ? Selon les informations du Daily Mail, le prince Charles l'aurait mise dans une situation des plus inconfortables. Lors de son premier dîner d'État à l'étranger, aux îles Fidji, jour important dans la vie diplomatique d'une duchesse, il lui aurait conseillé de ne pas porter de diadème, de peur que cela ne paraisse "extravagant".

La duchesse avait prévu d'emprunter une tiare ornée de joyaux à la collection royale spécialement pour cet événement, mais le prince Charles a estimé qu'un tel de signe de richesse était de mauvais goût dans certaines parties du Commonwealth, cela pouvant évoquer le passé colonisateur du Royaume-Uni. Dans un pays aussi pauvre que les îles Fidji, Charles a indiqué que le port de cette tiare ne serait "pas représentative de la monarchie moderne".

Rivalité entre duchesses

Mais ce conseil était-il empoisonné ? L'absence de tiare de Meghan Markle a encore plus attiré l'attention sur la duchesse lors du dîner d'État. Notamment à cause du somptueux bijou que portait Kate Middleton le même soir : l'inoubliable et imposant diadème orné de diamants et de perles qui appartenait à Lady Diana. La duchesse de Cambridge se rendait à un banquet d'Etat au palais de Buckingham, avec des dirigeants néerlandais. De quoi relancer les soupçons de rivalité entre duchesses.

Le conseil du prince Charles partait sans doute d'un bon sentiment, mais il s'est trouvé être plutôt embarrassant pour Meghan Markle. "Meghan n'a pas compris tout cela parce qu'elle était nouvelle dans ce rôle. Le prince Charles lui a donc dit que ce serait inapproprié. C'était très gentiment fait", a déclaré une source du palais au Daily Mail.

Depuis que la reine Elizabeth II a abandonné les voyages officiels, en 2015, c'est le prince Charles qui a pris la relève dans l'organisation. Connaissant sur le bout des doigts les 53 États membres du Commonwealth, il guide ainsi William, Harry et leurs compagnes lors de ces visites officielles. "Le Prince, ayant voyagé dans tous ces endroits plusieurs fois au cours de nombreuses années, est très bien placé pour donner des conseils sur de telles questions", a d'ailleurs déclaré une source proche de la famille royale au Daily Mail.