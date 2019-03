Meghan Markle, "arriviste" et grossière : elle est lynchée par un ancien proche

La naissance du royal baby est imminente. À 37 ans, Meghan Markle s'apprête à donner naissance à son premier enfant, fruit de son mariage avec le prince Harry. Depuis son arrivée au sein de la famille royale, on prête à la duchesse de Sussex bien d'étranges manies. On la dit très exigeante, aux goûts luxueux, si bien que des membres de son personnel l'aurait affublée du pire surnom : "Me-gain". Et même avec cette heureuse naissance qui approche, Meghan Markle n'en finit pas d'être sous le feu des critiques.

"Juste une arriviste"

Cette fois, c'est un ancien ami de la duchesse, le journaliste Piers Morgan. Connu comme le loup blanc pour ses déclarations fracassantes, il s'en est pris à Meghan Markle lors de l'émission Australia's Today Show. "Elle a utilisé des gens pour arriver jusque là, jusqu'au sommet, qui était bien entendu d'entrer dans la famille royale", assure l'animateur. Il raconte que, après deux années de soirées, mails et SMS échangés régulièrement, Meghan Markle aurait coupé les ponts avec lui, au moment de sa rencontre avec Harry. "Je n'aime pas les gens qui se comportent comme ça, c'est grossier. Cela m'a vraiment fait comprendre qu'elle était probablement juste une arriviste", assène-t-il, dans des propos rapportés par Gala.

Piers Morgan termine son monologue par un conseil au duc de Sussex :"Bonne chance à Harry ! J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Si les choses tournent mal, il ne faudra pas revenir pleurer. Et surtout, ne venez pas dire que je ne vous avais pas prévenu." Ce n'est pas la première fois qu'il s'en prend à Meghan Markle, déjà en décembre dernier, il martelait : "Sa famille dysfonctionnelle ? Ecartée du mariage – tous sans exception. Son pauvre vieux père malade ? Livré à lui-même et désavoué pour avoir eu du mal à gérer l'attention médiatique suscitée par sa fille. Meghan a échangé son ancien monde grisâtre et à problèmes contre un nouveau monde fantastique et excitant, celui de la reine, de Michelle Obama et des Clooney."