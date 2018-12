Meghan Markle et Kate Middleton fâchées ? Leur groupe Whatsapp révélé

Depuis plusieurs semaines, des rumeurs de tension entourent Meghan Markle et sa belle-soeur Kate Middleton. Des relations si peu cordiales qu'elles auraient même mis une certaine distance entre leurs maris, jusqu'alors très proches. Mais toute communication ne serait pourtant pas rompue entre les deux couples.

Selon les informations d'Us Weekly, reprises par le Daily Mail ce 10 décembre 2018, ceux que l'on surnomme les "Quatre fantastiques" échangeraient des messages sur un même groupe de discussion. Une information appuyée par Mike Tindall, le mari de Zara Phillips, qui a déjà affirmé appartenir à un groupe Whatsapp avec les cousins de sa femme, parmi lesquels on trouve donc Harry et William. Un groupe de discussion qui sera d'autant plus utile depuis que le duc et la duchesse de Sussex ont déménagé du palais de Kensington où ils résidaient avec Kate Middleton et le prince William depuis le printemps dernier.

Toujours selon la source d'Us Weekly, il n'y aurait aucun froid entre Kate Middleton et celle que l'on présente comme une diva trop exigeante, Meghan Markle : "Kate est charmante. Elle est anglaise, elle est réservée... Ça prend un certain temps avant qu'elle ne soit à l'aise et ne fasse confiance à quelqu'un de l'extérieur."