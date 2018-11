Meghan Markle et Harry déménagent : "Quelques tensions existent en coulisses..."

Le compte à rebours a commencé : Meghan Markle et le prince Harry s'apprêtent bel et bien à quitter leurs appartements de Kensington Palace, où se trouvent également ceux (bien plus grands) de Kate Middleton et du prince William, pour s'installer à Frogmore House. Après leurs noces en mai 2018, la reine Elizabeth II leur avait effectivement offert cette propriété, un cottage qui fait partie du domaine de Windsor. Un lieu hautement symbolique qui avait été le théâtre de leur mariage.

Selon les révélations rapportées le 25 novembre 2018 par Rebecca English, chroniqueuse spécialiste de la famille royale officiant pour le Daily Mail, la raison de ce déménagement soudain, qui a été décidé au retour du voyage officiel du couple en Océanie, s'explique avant tout par le fait que Meghan (enceinte de près de cinq mois) et Harry souhaitent avoir plus d'espace pour élever leur futur enfant, désireux de ne pas l'accueillir dans ce qui ressemblerait davantage à un "bocal à poisson rouge". Une information qui avait déjà été officialisée par le palais via un communiqué il y a quelques jours, lorsqu'il avait été annoncé que le couple sera à Windsor "en début d'année dans le but de préparer l'arrivée de son premier enfant". Kensington Palace avait par ailleurs précisé que Meghan et Harry étaient "heureux" de revenir à Windsor et que leurs bureaux demeureront à Kensington.

Avec Kate et William, "il n'y a pas d'amertume", mais...

Alors que des rumeurs laissaient entendre qu'il y avait des incompatibilités de caractère avec Kate Middleton et le prince William, Rebecca English tempère la situation. Si Meghan (qui a certes "secoué" le quotidien de la famille royale) et Kate ne sont effectivement pas aussi proches que le rêveraient des millions de fans, aucune véritable tension n'est à déplorer entre les deux femmes. Du côté d'Harry et William, les frères souhaitent simplement acquérir plus d'indépendance (la seconde principale raison qui motive Harry à déménager) mais restent "toujours incroyablement proches, plus proches que la plupart des frères et soeurs". Mais "maintenant, Harry est marié et est sur le point de devenir père, alors c'est un bon moment pour qu'il planifie son propre avenir. Il n'y a pas d'amertume", a-t-on confié auprès de la chroniqueuse.