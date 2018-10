Meghan Markle et prince Harry : Atterrissage raté à Sydney, moment de flottement

Refermant le chapitre très jovial et festif de leur visite au royaume des Tonga, marqué notamment par le fou rire de la duchesse, le prince Harry et Meghan Markle, enceinte de leur premier enfant, ont fait leur retour à Sydney, leur camp de base en Australie, au soir (le matin, en France) du onzième jour de leur tournée officielle en Océanie. Une arrivée en deux temps, comme l'ont révélé nombre des journalistes qui effectuaient le voyage avec eux...

Alors qu'il s'apprêtait à atterrir, l'avion affrété par la compagnie Qantas transportant le duc et la duchesse de Sussex a été contraint de remettre les gaz et de repartir en raison de la présence d'un autre appareil sur la piste. Une manoeuvre que la reporter britannique Emily Nash, envoyée spéciale aguerrie du magazine Hello!, a vécue avec nervosité et a racontée via Twitter : "Le pilote de l'avion de Harry et Meghan – et le nôtre, donc – a dû abandonner l'atterrissage quelques secondes avant que les roues touchent le sol à cause d'un autre avion sur la piste. Superbe seconde tentative, sans problème, a-t-elle écrit. Je devrais signaler que j'ai peur en avion, alors ce n'était pas idéal pour moi, mais tout le monde à bord est resté calme, pas de crise à signaler."

Effectivement, certains de ses confrères ont vécu cet épisode de manière nettement plus détendue et en ont profité pour suivre les recommandations en provenance du cockpit, à savoir : profiter du tour gratuit comme d'une seconde opportunité d'admirer la baie de Sydney vue du ciel, comme l'a relaté Simon Atkinson, vidéojournaliste pour BBC Australie, tout en partageant des images alors que l'avion reprenait de l'altitude. Quelques instants plus trad, James Longman, correspondant pour ABC News, réalisait d'ailleurs une très belle photo de ce panorama.