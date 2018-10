Meghan Markle s'éclate aux Tonga : Fou rire aux larmes avec le prince Harry

Le prince Harry et Meghan Markle poursuivent joyeusement leur première tournée officielle dans le Pacifique. Ce vendredi 26 octobre 2017, le jeune couple a passé sa deuxième journée sur le royaume des Tonga. Mais alors qu'ils assistaient à la représentation d'une chorale d'étudiants, lors d'un événement dédié à la protection de la forêt, le duc et la duchesse de Sussex ont eu dû mal à contenir un véritable fou rire.

Radieuse dans sa robe chemise bleue signée Veronica Beard, la future maman de 37 ans et son époux ont pris place au côté de la princesse Angelika, fille du roi Tupou VI. Mais il semble que la chanson interprétée pour éloigner les moustiques aux alentours a particulièrement amusé le couple royal. Plus complices que jamais, l'ancienne actrice et son prince ont échangé un fou rire tel qu'ils en ont eu les larmes aux yeux.