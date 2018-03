Meghan Markle : Le premier garçon à l'avoir embrassée raconte leur histoire

En 2013, Meghan Markle évoquait son premier baiser lors d'une interview accordée à Larry King alors que la future épouse du prince Harry faisait encore partie du casting de la série Suits. "Joshua Silverstein. J'avais 13 ans, c'était un camp de vacances et je l'ai embrassé", avait-elle raconté face à la caméra. L'actrice américaine de 36 ans avait alors ajouté qu'elle ne savait pas ce qu'était depuis devenu son premier flirt. Le Daily Mail a mené l'enquête et retrouvé le fameux Joshua qui est loin d'être un inconnu à Hollywood. Le tabloïd anglais ne fait pas que révéler que Joshua Silverstein est un acteur, comédien et rappeur qui apparaît dans l'émission The Late, Late Show de son ami James Corden. On apprend aussi que c'est un talentueux beatboxer, mais surtout qu'il l'a contacté.

À présent marié à la photographe Cynthia Guillen, papa de deux enfants âgés de 5 et 10 ans, Joshua Silverstein raconte la grande complicité qu'il a partagée avec Meghan Markle. "Nous étions ensemble tous les jours, nous avons beaucoup parlé au téléphone, nous nous tenions la main et avons échangé des baisers", confie-t-il, confirmant qu'ils avaient le même âge à l'époque, dans les 13, 14 ans. "Je ne me souviens bien évidemment pas du baiser, mais je me souviens que j'étais le premier garçon qu'elle a embrassé", assure-t-il. Joshua Silverstein n'a que des mots tendres pour décrire la Meghan Markle de son adolescence : "Elle était sympa, gentille, une douce fille." Leur relation a débuté lors d'un camp de vacances organisé par l'église locale Agape Spiritual Church qu'ils fréquentaient tous les deux. Après des semaines de répétitions, un spectacle avait d'ailleurs été organisé, dans lequel Meghan Markle avait excellé.

Joshua Silverstein se dit enfin "excité" par le mariage de Meghan Markle avec le prince Harry qui se déroulera le 19 mai prochain, heureux de voir que les rêves de son flirt d'adolescence se sont réalisés.