Meghan Markle : Son père malade et hospitalisé au Mexique dans un état sérieux

Cette semaine n'est décidément pas de tout repos pour Meghan Markle. Alors que son mariage avec le prince Harry sera célébré dans tout juste quatre jours au château de Windsor (samedi 19 mai 2018), l'ex-actrice américaine doit faire face à une sacrée déconvenue après que son père Thomas a annoncé lundi qu'il annulait sa venue aux noces alors qu'il devait l'accompagner à l'autel. Une décision qui fait suite à la parution des informations du Daily Mail, qui révélait ce week-end que l'homme de 73 ans avait organisé des fausses paparazzades pour mettre en scène son quotidien, touchant la modique somme de 100 000 livres sterling (113 000 euros) pour ces clichés montés de toute pièce.

Affirmant qu'il ne souhaitait pas mettre sa fille et la famille royale britannique dans l'embarras, Thomas Markle avait également expliqué au site TMZ ce lundi 14 mai qu'il avait été hospitalisé il y a "six jours" à la suite d'une crise cardiaque. Ce gros souci de santé n'aurait toutefois pas compromis sa venue au mariage, lui qui s'était d'abord assuré d'avoir le feu vert des médecins. Mais selon nos confrères, qui ont apporté de nouvelles révélations dans la soirée, l'état de santé de l'Américain est toujours préoccupant et l'avion à bord duquel il devait embarquer en ce début de semaine a bien décollé sans lui.

Seconde hospitalisation

Visiblement en contact régulier avec Thomas Markle, TMZ annonce que ce dernier subit les répercussions "physiques" et "émotionnelles" de ces malheureuses paparazzades. Cardiaque, il souffre entre autres de "douleurs à la poitrine" et craint de faire une rechute. Pour toutes ces raisons, "il retourne à l'hôpital dès ce lundi soir", révèlent nos confrères américains. Il devrait rester en observation en attendant que son état de stabilise.

Thomas Markle met la responsabilité de ses contrariétés sur le dos de sa fille Samantha (53 ans), demi-soeur de Meghan (non invitée au mariage) qui a passé le plus clair de son temps à lyncher sa cadette dans la presse, lui qui était dépeint comme un homme "négligé" et "reclus" selon lui. En outre, c'est Samantha qui aurait poussé leur père à organiser des paparazzades pour tenter de redorer son image. "J'utilise du Valium pour la douleur, surtout lorsque j'entends parler de ma fille aînée", a-t-il déclaré à TMZ. Un peu fort !

Le père de la future duchesse a également expliqué qu'il n'avait pas parlé avec sa fille depuis que TMZ avait annoncé qu'il avait annulé sa venue au mariage. Lundi soir, le palais de Kensington a de son côté indiqué que Meghan Markle vivait "un moment profondément personnel dans les jours précédent son mariage. Elle et le prince Harry demandent une nouvelle fois que compréhension et respect soient étendus à monsieur Markle dans cette situation difficile". La suite au prochain épisode...