Meghan Markle : Son père Thomas annule sa venue au mariage après le scandale !

Sacré rebondissement, et pas des moindres : le père de Meghan Markle a décidé de faire l'impasse sur le mariage de sa fille. Lundi 14 mai 2018, Thomas Markle (73 ans) a fait savoir au site TMZ qu'il annulait sa venue aux noces de l'ex-actrice de 36 ans avec le prince Harry. Une décision qui intervient cinq jours seulement avant le grand événement qui sera célébré samedi 19 mai au château de Windsor.

Pour justifier sa décision, Thomas Markle a expliqué qu'il souhaitait épargner sa fille et la famille royale britannique après les publications embarrassantes du Daily Mail qui a révélé au grand jour ses agissements avec le photographe Jeff Rayner. Ces dernières semaines, les deux hommes se sont effectivement retrouvés à de nombreuses reprises au Mexique, pays de résidence de Thomas Markle, pour mettre en scène de fausses paparazzades. Des photos supposément volées pour lesquelles le principal intéressé aurait touché la modique somme de 100 000 livres sterling (113 000 euros) et qui auraient été soi-disant réalisées à l'initiative de la demi-soeur de Meghan, Samantha Markle.

Victime d'une crise cardiaque

Confus, Thomas Markle a confié à TMZ qu'il ne "voulait causer aucun mal" lorsqu'il a décidé de vendre ces photos. Sa motivation n'est pas financière mais stratégique. Il souhaitait redorer son image car les paparazzi, jusqu'alors, l'avaient "photographié dans des circonstances peu flatteuses". D'après lui, c'est parce que les médias lui ont donné l'étiquette d'un homme négligé et à deux doigts de l'alcoolisme (il avait été vu en train d'acheter des bières) qu'il a saisi cette opportunité pour se refaire une image.

Aujourd'hui, Thomas Markle regrette ces photos qui sont "stupides et outrancières". Pour ne rien arranger, l'homme explique qu'il a également été hospitalisé il y a six jours après avoir été victime d'une crise cardiaque. Ce pépin de santé n'aurait toutefois pas remis en cause sa venue au mariage, puisqu'il s'est d'abord assuré d'avoir le feu vert des médecins. S'il a décidé de ne pas se rendre au royal wedding le plus attendu de l'année, "c'est parce qu'il ne veut pas embarrasser la famille royale ou sa fille". On n'ose imaginer l'état de Meghan Markle, elle qui doit désormais se préparer à fouler seule l'allée qui la conduira jusqu'à l'autel.