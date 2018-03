Meghan Markle : Tendre étreinte avec une jeune fan, qui rêve de sa carrière

Sophia Richards n'est pas prête d'oublier ce jeudi 8 mars. Cette jeune écolière britannique de 10 ans s'est vue accorder un privilège que très peu ont : serrer dans ses bras la future épouse du prince Harry, Meghan Markle.

Alors que les fiancés étaient en déplacement officiel à Birmingham à l'occasion de la célébration de la journée de la femme, le prince Harry a été interpellé par l'un des écoliers présents dans la foule. Sophia Richards a attiré l'attention du représentant de la couronne britannique de 33 ans en lui parlant de son rêve de devenir actrice et suivre les pas de sa ravissante compagne. Parce que le fils cadet de Lady Diana et du prince Charles est très généreux, il a ainsi proposé à la fillette de rencontrer son idole et de partager un moment inoubliable avec elle. C'est ainsi que l'écolière s'est retrouvée à partager une tendre étreinte avec Meghan Markle, sous les yeux ébahis de ses camarades de classe.

Scolarisée à l'école Oasis Academy Warndon de Worcester, Sophia Richards a réagi en évoquant un "rêve devenu réalité". "Je n'oublierai jamais ce jour", a-t-elle ajouté, des propos repris par le Daily Mail. Sophia Richards a également partagé les mots échangés avec Meghan Markle : "Meghan m'a dit que je pouvais accomplir ce que je voulais. Et elle a aussi dit qu'elle aimerait me voir à la télé quand je serais devenue une actrice."

Meghan Markle et le prince Harry ont une nouvelle fois ravi les Anglais, allant à la rencontre de nombreux autres écoliers, prenant le temps de les saluer et de leur demander leur prénom. L'actrice américaine de 36 ans portait à cette occasion un manteau J. Crew, ceinturé à la taille, et de très jolis escarpins noirs qui affinaient encore un peu plus sa magnifique silhouette.