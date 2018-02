Meghan Trainor a vomi sur son fiancé peu après sa demande en mariage !

Meghan Trainor se souviendra longtemps de la demande en mariage de son amoureux... La chanteuse américaine de 24 ans, qui a accepté la proposition de son chéri l'acteur Daryl Sabara en décembre dernier, a raconté la mésaventure qu'il lui est arrivée quelques heures plus tard...

Invitée de l'émission The Talk, elle est revenue sur le jour qui a suivi la demande de son fiancé. "C'est un peu dégueulasse. Aujourd'hui, on mange de manière saine mais là, nous étions à l'hôtel et on mangeait la nourriture de l'hôtel et le jour où on a pris la route pour rentrer à la maison, j'ai eu une intoxication alimentaire dans la voiture. Alors qu'il conduisait, j'ai regardé son visage et j'ai vomi. Et j'ai dit dit : 'Je suis désolée.' Et lui : 'Je pourrais t'embrasser tout de suite.' On s'est garé et on a partagé un moment. Il n'a peur de rien !", a-t-elle raconté, plein d'humour.

Daryl Sabara a demandé la main de Meghan Trainor le jour de son 24e anniversaire, le 22 décembre, alors qu'ils prenaient du bon temps au Living Desert Zoo & Gardens à Palm Springs, en Californie.