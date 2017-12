Meghan Trainor fiancée à la star de "Spy Kids" : Daryl Sabara a tout fait filmer

Daryl Sabara est devenu célèbre enfant en décrochant l'un des premiers rôles de Spy Kids, la saga de Robert Rodriguez. Meghan Trainor a explosé en 2014 avec son titre All About That Bass. Les deux jeunes artistes sont désormais fiancés depuis que l'acteur a fait sa demande le 22 décembre 2017.

Sabara a fait filmer la scène par Ryan, le grand frère de Meghan. La chanteuse vient d'en poster la vidéo sur son compte Instagram pour annoncer ses fiançailles et raconter comment l'acteur a réuni toute sa famille et amis sous une immense arche de lumière pour faire sa demande. Un moment digne d'un film de Noël et qui trouverait parfaitement sa place dans la comédie romantique Love Actually. On peut y voir Daryl Sabara (25 ans) s'agenouiller devant Meghan. La chanteuse trépigne et saute dans les bras de son amoureux après lui avoir dit oui. La famille et les amis sortent alors de leur cachette pour féliciter les futurs mariés.