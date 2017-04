Mel B battue par son mari, comment a-t-elle caché son calvaire pendant dix ans ?

Les proches de Mel B, qui commence à révéler les sombres dessous de son mariage, s'en veulent terriblement de l'avoir laissée pendant près de dix ans entre les mains d'un monstre, son mari Stephen Belafonte. TMZ ayant accès à toutes les pièces du dossier, on apprend aujourd'hui que la chanteuse britannique de 41 ans a toujours tout fait pour couvrir celui qui la battait.

Craignant pour sa vie et celles de ses enfants, Mel B (Melanie Brown de son vrai nom) a sans cesse demandé à son entourage de ne pas dénoncer son mari, comme le rapporte TMZ. Plusieurs sources proches de la chanteuse témoignent que ses amis et sa famille n'ont jamais cru aux explications qu'elle fournissait pour justifier les blessures qui apparaissaient régulièrement sur son corps et son visage. Lorsque ses plus proches amis ont voulu prévenir les secours, Mel B les a suppliés de ne pas le faire, pour les protéger.

Violemment battue par Stephen Belafonte lorsqu'elle tournait plusieurs émissions de divertissement, X-Factor, America's Got Talent... Mel B a toujours pris soin de cacher ses blessures et ses bleus à l'aide du maquillage. Au courant des violences conjugales dont elle était victime, les différentes équipes de production ont toujours gardé le secret comme elle le souhaitait.

Libérée de l'emprise de celui qu'elle a épousé en juin 2007 à Las Vegas après seulement quatre mois de relation – la justice a interdit à Stephen Belafonte d'approcher Mel B et lui a ordonné de quitter le domicile conjugal –, la chanteuse britannique veut à présent tourner la page. Sa nouvelle vie débute avec la mise en vente de leur luxueuse villa de Los Angeles, située dans le chic quartier d'Hollywood Hills. D'abord proposée à 8,9 millions de dollars le 22 mars dernier, la propriété composée de quatre chambres, de cinq salles de bain et d'une piscine est à présent à vendre pour 7,9 millions de dollars, rapporte TMZ. Mel B n'a qu'une hâte : s'en séparer et laisser derrière elle tous les mauvais souvenirs qui l'accompagnent.

Confrontée à la mort de son père, décédé le mois dernier d'un cancer de la moelle osseuse, la star britannique a vécu cette perte comme un déclic. Elle a demandé le divorce quelques jours seulement après sa disparition. On apprend aujourd'hui que Stephen Belafonte a tout fait pour l'empêcher d'aller rejoindre son père mourant en Angleterre en lui dérobant volontairement son passeport. Elle avait finalement réussi à être à ses côtés pour son dernier souffle grâce à une procédure d'urgence.

Olivia Maunoury