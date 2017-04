Mel B et Stephen Belafonte : Descente de police et plan à 3, un divorce explosif

Le divorce de Mel B et son futur ex-mari Stephen Belafonte prend une tournure dramatique. Alors que l'ex-Spice Girl a rempli les papiers du divorce le mois dernier, citant des différends irréconciliables comme motif de la demande, le producteur américain a eu le droit à une petite visite... des forces de l'ordre !

Selon les informations et les images du site TMZ, ce vendredi 31 mars au soir, plusieurs policiers sont venus perquisitionner sa maison, située dans les hauteurs d'Hollywood. Sur certaines photos, l'homme de 41 ans semble menotté tandis que des agents fédéraux sont à la recherche d'armes à feu qu'il détiendrait illégalement.

Le producteur, condamné en 2003 pour violences domestiques, aurait été balancé par son propre frère, un certain Jeremiah Stansbury. "Je n'ai jamais été menotté et je ne sais pas pourquoi ils étaient là. Peut-être quelqu'un a-t-il voulu nous faire une mauvaise blague ou nous mettre dans la mouise", s'est ensuite défendu Stephen Belafonte.

Un mariage libre et très ouvert

Pour ne rien arranger aux affaires de l'ancien couple, qui s'est rencontré dans le courant de l'année 2007 sur le tournage du film Talk, une nouvelle affaire de moeurs vient rajouter un peu plus d'huile sur le feu. D'après une amie de la socialite anglaise Lady Victoria Hervey, cette dernière aurait partagé une folle nuit, arrosée et passionnelle, avec Mel B et Stephen alors qu'ils venaient tout juste de se marier.

"Ils étaient au lit en train de regarder un film quand elle s'est retrouvée avec Stephen au-dessus d'elle et Mel B en train de l'embrasser. La seule chose dont elle se souvient ensuite c'est qu'ils se sont réveillés tous nus dans le lit au petit matin", a-t-elle balancé aux journalistes du Sun.

Les rumeurs persistantes faisant état d'un mariage libre et très ouvert ne sont que la cerise sur le gâteau des nombreux scandales qui ont traversé leur idylle puisque le producteur, avec qui elle a eu la petite Madison (5 ans), a aussi été accusé de violences conjugales et domestiques à son encontre. La famille de Melanie Brown - qui est aussi maman de Phoenix (18 ans) et Angel (9 ans) - a souvent condamné le comportement borderline du producteur. La chanteuse de 41 ans prenait pourtant son parti et s'était même brouillée avec sa mère Angela, qui accusait son mari de vouloir tout régenter.

Coline Chavaroche