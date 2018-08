Mel B traumatisée par son divorce : Elle va aller en rehab

Son statut de divorcée ne suffit pas à l'apaiser. Lancée dans une procédure fleuve contre Stephen Belafonte - producteur qu'elle avait épousée en 2007 et avec qui elle a eu sa fille Madison âgée de bientôt 7 ans - Mel B (Melanie Brown) a mis des mois avant de voir son divorce prononcé. Accusant son ex-mari de maltraitance tandis que ce dernier la présentait comme une menteuse, une alcoolique et une droguée, l'ancienne chanteuse des Spice Girls devenue membre du jury America's Got Talent a fini par trouver un accord avec celui contre qui elle était en guerre. Les rendez-vous au tribunal n'ont pour autant pas pris fin puisque Mel B a obtenu en juin 2018 que Stephen Belafonte ne puisse pas l'approcher à moins de 100 mètres, alors que son ex était à l'origine de la demande. Ce dernier avait avancé que son ex-épouse voulait le faire tuer.

L'ombre d'elle-même ces derniers temps, malgré un très réussi lifting dernière génération, Mel B vient d'annoncer qu'elle va entrer en rehab pour soigner son trouble de stress post-traumatique lié à son divorce. C'est en travaillant sur son autobiographie que la star britannique d 43 ans a pris conscience de l'ampleur de ses problèmes. "Je travaille avec un écrivain sur mon livre Brutally Honest et cela a été incroyablement traumatisant de revivre une relation émotionnellement abusive et de se confronter à tant de gros problèmes de ma vie", explique-t-elle au Sun. Mel B reconnaît avoir une dépendance à l'alcool, une façon pour elle d'oublier ce qui la tourmente : "Je suis très honnête sur le fait de boire pour noyer ma peine mais c'est juste une façon pour beaucoup de personnes de cacher ce qui se passe vraiment. Parfois il est trop difficile de surmonter toutes les émotions que je ressens. Mais le problème n'a jamais été l'alcool ou le sexe - c'est bien plus profond que tout ça."

Si Mel B vit à Los Angeles, c'est en Angleterre qu'elle a prévu d'entrer en rehab en mois de septembre.