Mélanie Da Cruz accusée de racisme : La starlette perd son calme !

Vendredi 10 février 2017, Mélanie Da Cruz, révélée par Secret Story 9 sur TF1 et NT1, a constaté que certains de ses jeunes admirateurs sur les réseaux sociaux n'étaient peut-être pas toujours très attentifs aux messages de tolérance qu'elle tentait de véhiculer.

En effet, alors que la petite amie du footballeur Anthony Martial désirait dénoncer les propos du syndicaliste Luc Poignant dans C dans l'air (France 5) qui a estimé que le terme "Bamboula" était "à peu près convenable", la belle blonde très touchée par l'affaire Théo a publié sur Snapchat un simple doigt d'honneur en illustration de ces propos révoltants. Malheureusement pour elle, certains esprits simples ont cru, à l'inverse, qu'elle cautionnait cette sortie raciste... Aïe !

Voyant de nombreuses réactions négatives lui revenir de tous les côtés, Mélanie Da Cruz a dû se résoudre à expliquer son message qui était pourtant d'une simplicité infinie. "Quand vous regardez un post, regardez-le bien ! Au lieu de venir me faire chi** sur mes posts Twitter, vous feriez mieux de soutenir Théo, parce que c'est lui qui s'est fait traiter de bamboula, et je suis sûre que c'est pas le seul à qui ça arrive. (...) J'ai mis ce post-là pour viser ce syndicaliste, pour le pointer du doigt parce que c'est raciste ce qu'il a dit et pour que ceci serve de leçon et que ça ne se reproduise plus. (...) Demain, si j'ai des enfants, c'est hors de question qu'ils se fassent traiter de 'bamboula' parce qu'il y a des gens qui sont irrespectueux", a-t-elle expliqué sur Snapchat.

Sur Twitter, Mélanie Da Cruz a également vu rouge en voyant certains commentaires totalement à côté de la plaque l'accusant de racisme... Et on la comprend !