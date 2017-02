Mélanie Da Cruz tatouée : Elle a Anthony Martial dans la peau !

Mélanie Da Cruz est folle amoureuse d'Anthony Martial et a une fois de plus voulu le prouver.

Si au départ, l'ex-candidate des Anges a souhaité rester discrète sur cette relation, elle a pris la décision de l'officialiser en juin dernier dans le Mad Mag de NRJ12, ainsi que sur les réseaux sociaux. Depuis, le couple n'hésite pas à se faire des déclarations enflammées et a même fait sa première apparition publique le 31 octobre dernier, pour le dîner de gala organisé à Manchester pour l'Unicef.

Mais les déclarations ne suffisent parfois pas, Mélanie est donc passée à la vitesse supérieure en... se faisant tatouer le prénom de l'attaquant international français de Manchester United, en grec. Sans doute en hommage à leurs premières vacances en amoureux en Grèce.

C'est sur son compte Instagram que la jolie blonde a dévoilé son oeuvre corporelle en posant en lingerie. Le cliché est accompagné d'une tendre déclaration : "You @martial_9 you my only one You my number one You a one of one (...). Parfois le bonheur est sous vos yeux ne cherchez pas plus loin #inkedforlife #love #art" ("Tu es le seul, l'unique, tu es mon numéro un", en français)