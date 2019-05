Mélanie Da Cruz et Anthony Martial : Complices et amoureux à Mykonos

Après la tempête, c'est l'amour fou pour Mélanie Da Cruz et Anthony Martial. L'ancienne candidate de télé-réalité et le footballeur profitent de vacances à deux... ou presque. Sur Instagram, ils partagent quelques photos de leur séjour et ont l'air plus complices que jamais.

C'est en Grèce, à Mykonos plus précisément, que Mélanie Da Cruz et Anthony Martial passent leurs vacances. Ils ne sont pas seuls : comme le prouvent les images partagées sur les réseaux sociaux, le couple profite d'un séjour entouré de la famille de l'international français, notamment de son frère Johan Martial, également footballeur.

Au programme : plage, restaurants et soirées en musique. Les parents du petit Swan, qui fêtera son premier anniversaire le 25 juillet prochain, semblent avoir retrouvé leur complicité perdue ces derniers mois.