Mélanie Da Cruz maman : Elle a accouché de son petit garçon !

Mélanie Da Cruz et Anthony Martial sont parents ! En effet, l'ancienne candidate de télé-réalité révélée dans Secret Story 9 (NT1) a accouché de son premier enfant, un petit garçon prénommé Swan. Une heureuse nouvelle pour la jolie blonde et son chéri footballeur qui a d'ailleurs dû s'empresser de quitter son entraînement au club de Manchester United pour rejoindre sa belle à l'hôpital.

La jeune maman a annoncé avoir accouché de son bébé ce mercredi 25 juillet 2018 en dévoilant une première adorable photo de son tout-petit sur son compte Instagram. "Hello World. I'm SWAN ANTHONY MARTIAL 25.07.18. Thank you god. God bless you my son #ilovedad #proudmom Mes sentiments sont indescriptibles je ne saurais vous expliquer ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Merci mon dieu".

Peu de temps après, c'est l'heureux papa qui a partagé la même photo de son côté, lui qui a déjà une petite fille née d'une précédente union : "Merci Seigneur de m'avoir donné un deuxième magnifique enfant en bonne santé"

C'est en février dernier que Mélanie Da Cruz avait annoncé sa grossesse à ses fans. Sur Instagram, elle avait alors pris la pose baby bump apparent sur une plage à Dubaï, précisant qu'elle attendait un petit garçon. Si elle connait pour la première fois les joies de la maternité, son amoureux Anthony Martial est quant à lui déjà papa. En effet, la petite Peyton est le fruit de ses amours avec son ex-compagne Samantha.

Toutes nos félicitations à Mélanie Da Cruz et Anthony Martial !