Mélanie Da Cruz : Femme de footballeur scintillante au côté d'Anthony Martial

Anthony Martial et Mélanie Da Cruz sont-ils mari et femme ? C'est la question que beaucoup se posent depuis que la candidate de Secret Story 9 (en 2015) a changé son nom sur Instagram. La jolie blonde se fait à présent appeler Mélanie Martial Da Cruz. Son apparition du 9 mai 2019 ne répond malheureusement pas catégoriquement à la question... Il s'agit en revanche à coup sûr de la toute première sortie officielle du couple depuis l'annonce de ses fiançailles.

En mars dernier, Anthony Martial a demandé la main de la mère de son fils, Swan, au cours d'un voyage à Dubaï. Un engagement qui avait surpris puisque les jeunes parents sortaient tout juste d'une période délicate. Après avoir fait l'objet de rumeurs d'infidélité, Anthony Martial s'était retrouvé dans une position particulièrement délicate lorsque son ex-compagne Samantha avait divulgué une vidéo accablante dans laquelle il lui demandait de lui montrer un sein. Les images auraient été filmées en janvier dernier. Cette affaire avait entraîné des excuses du sportif sur Instagram et semble aujourd'hui bien oubliée.

Jeudi 9 mai, le club de Manchester United a organisé une soirée pour récompenser son joueur de l'année à Old Trafford, prix remis à Luke Shaw. Certains joueurs de l'équipe anglaise se sont rendus à l'événement avec leur moitié. Comme Paul Pogba, qui a signé sa toute première sortie officielle avec Maria Salaues, Anthony Martial est venu accompagné de sa moitié. Mélanie Da Cruz portait pour l'occasion une petite robe à manches longues scintillante au col montant associée à une pochette argentée Saint-Laurent et une paire de sandales à talons blanches. Anthony Martial avait quant à lui opté pour un costume noir classique, porté avec une cravate de la même couleur et une chemise blanche. Le footballeur, que l'on dit sur le départ à cause de son attitude jugée difficile à gérer, présentait une alliance à l'annulaire gauche...