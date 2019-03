Mélanie Da Cruz et Anthony Martial fiancés : elle dévoile sa belle bague

Leurs problèmes de couple sont désormais derrière eux. Si pendant un temps, Mélanie Da Cruz et Anthony Martial ont préféré rester discrets après les révélations de Samantha, c'est plus amoureux que jamais qu'ils se sont affichés sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Le couple est actuellement à Dubaï et passe du bon temps en amoureux ou avec les candidates de télé-réalité Jazz et Jessica Thivenin, qui ont quitté la France pour y vivre.

Ce week-end, les abonnés Snapchat de la candidate de Secret Story 9 (en 2015) ont eu une sacrée surprise. Alors qu'ils dînaient en amoureux dimanche 24 mars 2019, le joueur de Manchester United a demandé sa belle en mariage. Très vite, plus souriante et heureuse que jamais, Mélanie Da Cruz a partagé la nouvelle en dévoilant sa belle bague de fiançailles.