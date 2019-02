Anthony Martial piégé par son ex : Ses excuses publiques à Mélanie Da Cruz

Anthony Martial est dans la tourmente. Sur Snapchat, son ancienne compagne Samantha a dévoilé une vidéo compromettante. On découvre l'ancien couple en train de parler de la garde de sa fille Peyton. La jeune femme demande au joueur de Manchester United si elle peut partir avec leur princesse en vacances quand, soudainement, le petit ami de Mélanie Da Cruz lui demande de lui montrer un sein... Une scène qui se serait déroulée il y a un mois.

S'il n'avait d'abord pas souhaité s'exprimer sur cette vidéo, Anthony Martial – qui avait déjà été au coeur de rumeurs d'infidélités – est finalement sorti de son silence sur Instagram, mercredi 20 février 2019. "J'aimerais m'excuser auprès de mes proches, ma belle-famille et surtout ma fiancée pour le mal que j'ai pu faire durant ces derniers mois ! J'ai commis des erreurs et j'en suis désolé, ça ne se reproduira plus", a-t-il légendé une photo de l'ancienne candidate de Secret Story, avec qui il a eu un fils prénommé Swan (6 mois), et lui.