Mélanie (Les Anges 9) vierge ? "Oui, pour mon papa..."

Lors d'un récent entretien accordé à Sam Zirah pour En toute intimité, Mélanie s'est confiée sur ses relations amoureuses. La candidate des Anges 9 en a également profité pour faire quelques confidences sur son intimité. Tandis qu'elle évoquait son rapprochement avec Vincent Shogun, la jolie blonde a révélé ne pas être allée plus loin que des bisous.

"Ah oui, c'est vrai, tu es vierge...", a lancé Sam Zirah. Une déclaration à laquelle Mélanie a aussitôt réagi. "Oui, pour papounet", a-t-elle assuré avant d'éclater de rire. Et de s'expliquer un peu plus : "Dans la religion juive, on est censé être vierge jusqu'au mariage. Même dans les autres religions. (...) Et en fait, papounet est tellement sévère, vous avez pu le constater... Il espère voir sa fille vierge jusqu'au mariage."

Dans la foulée, celle qui se fait appeler Melanightt a précisé que si jamais son père venait à apprendre qu'elle avait perdu sa virginité, il pourrait aller jusqu'à la "déshériter".

Si Mélanie des Anges 9 a laissé entendre qu'elle n'était plus vierge – mais qu'elle faisait croire à son père que si –, avant elle, d'autres candidates de télé-réalité ont assuré n'avoir jamais eu de relations sexuelles. En effet, Alia, ex-candidate de Secret Story 9, avait assuré se préserver. De son côté, Sabrina, qui a participé aux Princes de l'amour 3 et 4, avait révélé avoir perdu sa virginité à 24 ans, soit peu après le tournage de la première saison de l'émission de dating de W9.