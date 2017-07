Melissa Ordway (Feux de l'amour) enceinte : 2e bébé avec l'ex de Miley Cyrus

En couple depuis six ans, Melissa Ordway et Justin Gaston (28 ans, ayant notamment été aperçu dans le soap opera Des jours et des vies) s'étaient mariés un an après leur coup de foudre, en septembre 2012. "Justin et moi sommes très heureux de l'arrivée de notre second enfant. Notre fille Olivia est la joie et la lumière de nos vies et nous avons hâte qu'elle devienne grande soeur. Nous nous sentons tellement bénis !", a déclaré la comédienne auprès du magazine People.