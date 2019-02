Messmer hypnotise un téléspectateur sans le vouloir : les fâcheuses conséquences

Regarder Stars sous hypnose a changé la vie de Denis (54 ans). Le 21 mai 2016, l'entrepreneur des Landes était devant son poste de télévision pour regarder Laurie Cholewa, Danièle Évenou ou encore Cartman se faire hypnotiser par Messmer. Et il s'est retrouvé hypnotisé comme il l'a confié à nos confrères de Télé Poche.

"Je suis resté bloqué. (...) J'étais devenu un homme de pierre. Enfermé dans mon corps mais conscient. Je ne pouvais pas parler. Je suis resté comme ça une heure et demie. (...) J'ai senti que je plongeais dans un tunnel. À un moment, j'ai même pleuré, tellement j'ai cru que je ne m'en sortirais jamais. J'ai eu la peur de ma vie ", a-t-il expliqué. Très inquiète, sa femme a rapidement contacté le Samu. En arrivant, les pompiers ont cru à un canular. Heureusement, son épouse s'est vite souvenue qu'il "fait des décomptes à 3 dans [ses] hypnoses", ce qui lui a permis de revenir à lui.

Très marqué par cet événement, l'homme qui s'auto-hypnotise régulièrement a consulté un neurologue. Ce dernier lui a expliqué qu'il était "comme dans un état chamanique" lors de cette hypnose involontaire. Cela a eu pour conséquences qu'il est "resté six mois avec des difficultés d'orthographe". "Je ne me souvenais pas du prénom d'amis, je confondais le chaud et le froid... Aujourd'hui, j'ai toujours des problèmes de mémoire", a-t-il précisé.

Arthur m'a appelé

Denis a bien tenté de joindre Messmer, sans succès. Il a en revanche échangé avec Arthur, qui anime Stars sous hypnose : "Il a été très bien. Il m'a appelé pour savoir comment j'allais. Il voulait même que j'aille sur le plateau... N'ayant plus de nouvelles, il s'est sans doute assuré que je n'allais pas lui coller un procès. Ce n'est pas ma philosophie. Il a préféré ne pas montrer son visage."

Pour rappel, Messmer s'était confié à nos confrères de L'express après avoir découvert cette affaire en mai dernier : "Tout le monde est réceptif à l'hypnose. Notre énergie varie de jour en jour et des facteurs comme le manque de sommeil et le besoin de récupération peuvent influencer et accroître la réceptivité." Il a ensuite admis avoir déjà hypnotisé une personne par texto et a confié que s'il arrivait qu'un homme ou une femme soit hypnotisé à distance, il était inutile d'appeler le Samu : "Il faut simplement laisser la personne s'éveiller naturellement ou la réveiller comme on le ferait avec quelqu'un qui dort, qui rêve ou qui est somnambule. Il n'y a aucun danger à vivre l'hypnose, qui est une forme de sommeil naturel."

Messmer joue actuellement son nouveau spectacle Hypersensoriel. Le fascinateur de 46 ans était au Grand Rex du 9 au 20 janvier dernier. En mars prochain, il passera par Rouen, Brest ou encore Rennes. Les réservations peuvent s'effectuer sur https://messmer.ca/fr/acheter-des-billets/?f=europe.

L'intégralité de l'interview de Denis est à retrouver dans le magazine Télé Poche du 18 février 2019.