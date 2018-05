Met Gala 2018 : Les looks les plus mémorables de la soirée mode de l'année

Ce 7 mai 2018, l'incontournable Met Gala fait son retour à New York et cette année marque la 70e édition d'un événement devenu une véritable institution. Un rendez-vous donné chaque premier lundi du mois de mai, qui permet de récolter des fonds pour le Costume Institute du Metropolitan Museum of Art en donnant une grande soirée. Il faut débourser au minimum 30 000 dollars par billet d'entrée pour les créateurs, mannequins, chanteurs et acteurs invités.

L'organisatrice star, Anna Wintour, s'est entourée de trois hôtes de marque pour animer cette nouvelle soirée marquant la 70e édition du Met Gala. La rédactrice en chef du Vogue américain a en effet convié Amal Clooney, Donatella Versace et Rihanna. Bonne élève, cette dernière a marqué les précédentes éditions en suivant scrupuleusement chaque thème pour oser des tenues originales. Reste à voir ce que lui a inspiré le thème de cette année, "Corps célestes : Mode et imagerie catholique", qui propose de revenir sur les liens qu'ont pu tisser mode et chrétienté au fil des siècles.

Chaque gala voit son lot de looks extravagants plus ou moins réussis. Si certains s'appliquent à suivre le thème comme Sarah Jessica Parker ou Katy Perry, d'autres en revanche sont plus timides en privilégiant des tenues de tapis rouge plus sobres. En attendant de découvrir les apparitions qui vont marquer cette édition 2018, retour en images sur les looks les plus mémorables de ces dernières années. De Vanessa Paradis à Melania Trump, en passant par Victoria Beckham et Nicole Kidman, notre best-of.