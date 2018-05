Kylie Jenner : Radieuse avant le Met Gala, son premier tapis rouge après bébé

Ce lundi 7 mai, Kylie Jenner assistera au Met Gala 2018 ! Il s'agira de sa première sortie mondaine depuis la naissance de sa fille Stormi, le 1er février. Avant de faire trembler le Metropolitan Museum of Art, la jeune maman parade sous le ciel new-yorkais...

Kylie Jenner a été surprise à New York le week-end dernier. Dimanche, la bombe de 20 ans était en compagnie de son chéri Travis Scott et sa meilleure amie, le mannequin Jordyn Woods. Elle portait une combinaison kaki Y/PROJECT et des chaussures lacées à talons Francesco Russo.

Visiblement fan de ce look, Kylie Jenner l'a immortalisé et publié sur Instagram. Au grand bonheur de ses plus de 108 millions d'abonnés !