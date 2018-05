Kylie Jenner : Sexy pour ses 1res vacances en famille avec Stormi et Travis

Stormi a changé mon monde

Les premières vacances de Kylie Jenner en tant que jeune maman coïncident par ailleurs avec la publication d'une interview réalisée pour le magazine Evening Standard et conduite par sa soeur Kim Kardashian. Dans cet entretien, la fondatrice de la marque Kylie Cosmetics évoque avec émotion la maternité. "C'est tellement merveilleux, et tellement amusant, j'apprends beaucoup sur moi-même et sur la vie, c'est une expérience magnifique. Bien sûr il y a des moments difficiles, comme au début, le fait de ne pas dormir, le baby blues... Mais je pense à elle tout le temps, peu importe où je me trouve. Stormi a changé mon monde", a-t-elle confié.