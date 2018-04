Kylie Jenner naturelle pour un tendre moment avec sa fille

Parce qu'elle est à la tête d'un empire cosmétique de plusieurs millions de dollars, qui a fait d'elle la plus riche du célèbre clan Kardashian, Kylie Jenner n'apparaît presque jamais non maquillée, le plus souvent avec une imposante couche de fond de teint et du rouge à lèvres très coloré. La businesswoman de 20 ans est la meilleure ambassadrice de ses produits, forte d'une incroyable communauté de fans notamment composée de 107 millions d'abonnés sur Instagram. Mais depuis le 1er février dernier, la fille de Kris Jenner endosse un autre rôle bien différent, celui de maman.

Récemment accusée d'être une mauvaise mère parce qu'elle s'est rendue au festival de Coachella, laissant sa fille le temps de quelques heures, Kylie Jenner tient à prouver à ses détracteurs qu'elle prend soin de son bébé de bientôt 3 mois. La compagne du rappeur Travis Scott s'est à nouveau dévoilée en compagnie de sa petite Stormi sur Instagram le 23 avril 2018. Naturelle, le visage à peine maquillé, les cheveux coiffés en chignon décontracté, Kylie Jenner a filmé et photographié sa baby girl assoupie sur sa poitrine, laissant échapper des sourires et mêmes des petits rires durant sa sieste. Une exposition qui tranche franchement avec sa grossesse qu'elle a souhaitée ultradiscrète.

Craignant pour sa sécurité et celle de sa fille, Kylie Jenner a passé plusieurs mois recluse chez sa maman, ne s'octroyant que quelques sorties. Une fois l'accouchement passé, officialisé avec une vidéo postée sur YouTube qui comptabilise plus de 65 millions de vues, la jeune maman a très vite retrouvé ses bonnes vieilles habitudes, pour le plus grand plaisir de ses admirateurs.