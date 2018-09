Meurtre d'Hélène Pastor : Sa fille Sylvia, dévastée, parle enfin

C'est sans doute l'un des témoignages les plus attendus de ce procès. Sylvia Pastor, 58 ans, n'est pas seulement la fille d'Hélène Pastor, qui fut assassinée en même temps que son chauffeur Mohamed Darwich, le 6 mai 2014. Elle était aussi la compagne depuis vingt-huit ans de Wojciech Janowski, soupçonné d'avoir commandité cette exécution. Bouleversée à la barre, Sylvia Pastor a déclaré avoir tout perdu.

Wojciech Janowski et neuf autres personnes comparaissent devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence pour l'assassinat de la femme d'affaires, héritière et milliardaire monégasque Hélène Pastor et de son chauffeur. Janowski est en détention provisoire depuis ses aveux en juin 2014. Des aveux sur lesquels il est fermement revenu. Le premier jour du procès, il a promis de répondre à toutes les questions et crié son innocence.

J'ai une petite fille, qu'est-ce que je vais lui dire ?

La vérité, c'est ce qu'attendent les deux enfants d'Hélène Pastor : Gildo (51 ans), à qui elle rendait visite à l'hôpital le soir de sa mort, et bien sûr Sylvia, qui se terrait dans le silence depuis les événements. "Je suis anéantie, c'est tout un monde qui s'écroule, vingt-huit ans de vie commune, j'ai plus ma mère, j'ai plus rien. J'ai une petite fille, qu'est-ce que je vais lui dire ?", a-t-elle déclaré devant la cour d'une voix décrite par l'AFP comme "douce, presque éteinte". Très éprouvée, Sylvia Pastor parle de sa mère comme d'une personne de caractère, très aimante avec ses enfants. Hélène Pastor, d'une discrétion absolue, "n'avait pas vraiment d'amis", elle "n'avait que nous, ses enfants". Sa fille raconte également comment à la disparition de son grand-père, bâtisseur du Rocher, Hélène a dû prendre de très grandes responsabilités et devenir, à 50 ans, une femme d'affaires à la tête d'un empire immobilier de 12 milliards d'euros.

Le plus difficile pour Sylvia fut d'évoquer son ancien compagnon, principal accusé dans ce procès. C'est lors de leur garde à vue en juin 2014 que Janowski avait avoué avoir commandité le meurtre : Sylvia Pastor était alors libérée, mais bouleversée. Il prétend aujourd'hui être la victime de son coach sportif, Pascal Dauriac, qui selon la justice aurait touché 140 000 euros pour organiser le meurtre. Sylvia Pastor résume sa détresse : "J'ai perdu ma mère et j'ai perdu l'homme de ma vie." Elle souffre quand l'avocat des parties civiles lui demande si elle pensait son ancien compagnon coupable : "Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez ? C'est tellement hallucinant que je ne sais même plus quoi penser, j'attends la vérité."

Mercredi, Sylvia Pastor n'avait pas assisté aux débats, trop bouleversée par ce qu'elle avait entendu la veille. Selon son avocat Dominique Mattei, qui s'est exprimé auprès de la presse : "Elle était effondrée, surprise que son compagnon depuis 29 ans puisse être mêlé à cette affaire (...) Malheureusement, elle était dans l'ignorance factuelle de la réalité des choses." Car les indices concordants contre Wojciech Janowski ne manquent pas. Ce vendredi, l'avocat de Sylvia Pastor glisse à l'AFP qu'elle remet en cause toute sa vie à ses côtés : "Elle s'interroge sur les 28 ans de vie commune : Est-ce que finalement, elle n'est pas passée à côté de son existence ? C'est ça la vraie question."

Le procès doit durer cinq semaines... À suivre.