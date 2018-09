Meurtre d'Hélène Pastor : Les derniers mots de la milliardaire avant l'attaque

Lundi 17 septembre 2018, le très attendu procès pour le meurtre d'Hélène Pastor s'est ouvert à Aix-en-Provence. Dix personnes, dont son gendre Wojciech Janowski, soupçonné d'être le commanditaire de cet assassinat, comparaissent devant la cour d'assises. Mercredi 19 septembre, la cour a entendu le témoignage de la dernière personne à avoir parlé à la milliardaire avant l'attaque.

Femme d'affaires, héritière des bâtisseurs du Rocher, Hélène Pastor, 77 ans, était une figure monégasque appréciée et respectée. Le 6 mai 2014, elle rend visite à son fils Gildo Pallanca à Nice. Il se remet d'un double AVC. Vers 19h, Mme Pastor quitte son chevet et l'hôpital. Elle entre dans sa voiture quand un individu s'approche et tire sur son chauffeur et elle. Mohamed Darwich est le premier à succomber à ses blessures quelques jours plus tard. Hélène Pastor, que son fils aura l'occasion de revoir deux fois après l'attaque, s'éteint le 21 mai.

Elle m'a dit qu'il fallait garder espoir

Philippe L., 49 ans, est l'un de la dizaine de témoins oculaires de cette assassinat. Lui aussi était un patient. Lui aussi avait eu un AVC. Ce soir-là, il fume une cigarette dans son fauteuil roulant devant l'hôpital quand il croise Hélène Pastor. "Madame Pastor – je ne savais pas qui c'était à ce moment – a discuté avec moi, explique-t-il selon Le Figaro. Elle m'a demandé ce qui m'était arrivé. Puis elle m'a dit qu'il fallait garder espoir, que la médecine avait fait beaucoup de progrès." Après cet échange, elle monte dans son véhicule qui fait quelques mètres quand un individu armé s'approche : "Il a ouvert la portière et tiré, raconte le témoin. Je suis resté bête. Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse ?" Une partie de son témoignage est confus : la vitre arrière a explosé bien que le suspect ait sans doute ouvert la portière. La défense ne manque pas de relever.

Comme l'écrit Le Figaro, ce qui marque dans le témoignage de Philippe L., "ce sont les derniers mots d'une femme qui, comme son chauffeur, va être assassinée dans une poignée de secondes. Le message chaleureux d'une milliardaire à un inconnu." On pense forcément aux derniers mots qu'elle a pu ensuite échanger avec fils Gildo Pallanca. Ce dernier a raconté au Parisien : "Je l'ai revue deux fois. Elle avait tout le haut du corps déchiqueté, des tubes partout mais elle parlait... Elle m'a demandé comment j'allais. Elle avait une attitude hyperdouce. Elle m'a parlé de moi, de l'amour. (...) Elle est morte en ignorant que le diable était assis à notre table."

Après sa mort le 21 mai 2014, Hélène Pastor a été inhumée dans une ambiance surréaliste à Monaco. Le cimetière est fermé, protégé par la police, le prince Albert est présent. "Nous ne savions toujours pas qui avait tué ma mère. Les rumeurs les plus folles circulaient dans la principauté. Le climat était extrêmement tendu", raconte Gildo Pallanca. Wojciech Janowski était là, bien sûr, en tant que compagnon de Sylvia Pastor depuis vingt-huit ans. Selon Gildo, il lui aurait alors dit : "On va pouvoir enfin être tranquille." Il n'avait pas encore fait ses aveux aux enquêteurs, aveux sur lequel il est revenu très vite. Il affirme être parfaitement innocent. Le procès doit se tenir jusqu'au 19 octobre.