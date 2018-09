Hélène Pastor : 500 000 euros par mois, son fils confirme cette rente énorme

Le procès des dix personnes suspectées de l'assassinat d'Hélène Pastor s'est ouvert ce lundi 17 septembre après-midi à la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Sur le banc des accusés, le gendre de la victime, Wojciech Janowski, qui avait avoué, avant de se rétracter, avoir commandité cette exécution. Juste avant l'ouverture du procès, dont il attend des condamnations mais aussi des réponses, Gildo Pallanca-Pastor, fils d'Hélène Pastor, s'est exprimé en détail dans la presse, évoquant notamment la question de l'argent qui ferait un mobile parfait si la victime n'avait été si généreuse avec ses enfants...

500 000 euros. Cela peut paraître beaucoup...

Il y a ce chiffre qui revient sans cesse dans la presse : Hélène Pastor versait 500 000 euros par mois à chacun de ses enfants, Gildo et Sylvia, la compagne de Wojciech Janowski. Dans une grande interview publiée par L'Express.fr, le fils confirme : "Nos finances ont été mises à nu lors de l'enquête judiciaire. On a pu lire dans les journaux que notre mère nous versait 500 000 euros par mois, à ma soeur et à moi. Cela peut paraître beaucoup. Mais selon moi, c'était une façon pour elle d'observer comment chacun de nous gérait son patrimoine."

De son enfance, il se souvient : "Je n'ai pas vécu une jeunesse de milliardaire comme on se l'imagine. Car, dans ma famille, l'argent n'était pas fait pour être dépensé, mais pour construire de nouveaux immeubles. (...) J'ai été élevé par mes parents, Hélène Pastor et Claude Pallanca, avec un minimum d'argent... Jusqu'à ce que je commence à gagner ma vie en participant à l'achèvement du dernier grand chantier lancé par mon grand-père : la construction du Gildo Pastor Center, dans le quartier de Fontvieille." Il s'agit d'un colossal immeuble de bureaux.

Pour Gildo Pallanca, utiliser ces 500 000 euros par mois est simple : "Dans ma vie, il y a deux échelles de valeurs. Faire les choses bien : c'est l'immobilier, dans la tradition familiale. Faire les choses par passion : c'est le véhicule électrique. Et la réalisation dont je suis le plus fier, c'est le constructeur automobile Venturi." Gildo Pastor-Pallanca dirige Venturi Automobiles depuis New York où il a refait sa vie avec sa femme, Clémentine de Salteur de La Serraz, et leurs deux fils, très affectés par cette affaire. Dans L'Express, Gildo Pallanca explique avoir beaucoup investi dans des domaines très variés comme la restauration ou encore Radio Monaco, créée il y a vingt ans.

L'argent, un mobile suffisant ?

Que faisait Sylvia Pastor de cet argent, elle ? Selon l'enquête, la grande majorité était captée par son compagnon Wojciech Janowski dont les affaires et investissements étaient loin d'être aussi florissants qu'il le prétendait. De fait, l'argent peut-il être vraiment retenu comme mobile ? Dans Le Parisien du 14 septembre, Gildo Pallanca s'interrogeait : "Le coach sportif de mon ex-beau-frère [Pascal Dauriac, lui aussi sur le banc des accusés, NDLR] a dit que ma mère et moi étions visés, que Wojciech voulait nous tuer tous les deux, lors d'une fête sur un bateau... Je trouve cela surréaliste. (...) Lorsque quelqu'un s'accapare 7 millions d'euros par an et qu'il ne reste rien... Qu'y a-t-il derrière ? Le pouvoir ? La quête de reconnaissance ?"

Cet après-midi à l'ouverture de ce procès qui doit durer cinq semaines, Wojciech Janowski a fait une promesse à la cour : "Je répondrai à toutes les questions." Mais pourra-t-on éclaircir la question du mobile alors qu'il est fermement revenu sur ses aveux ? Comme le rappelle l'AFP, "il nie toute implication et accuse son ancien coach sportif, Pascal Dauriac, de lui avoir soutiré de l'argent contre une 'protection'".