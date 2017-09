Meurtre et viol de Mélodie Massé, enceinte : Le suspect "menaçait des passants"

Mélodie Massé, 23 ans, élève infirmière à Bordeaux, a été retrouvée morte à 21h30 dans la grande maison d'Ustaritz, au sud de Bayonne, que lui avait prêtée sa mère. C'est son compagnon Olivier Espagne, 23 ans également, que les téléspectateurs connaissent pour sa participation à 10 couples parfaits sur NT1, qui a fait la terrible découverte. Il a assuré aux autorités être le père de l'enfant que la victime portait depuis huit mois. Alors que le suspect, Cédric B., a été mis en examen mardi 19 septembre, les langues se délient.

Un suspect déjà connu

Confondu par son ADN, ce sans domicile fixe de 39 ans a coopéré avec les autorités depuis son arrestation spectaculaire le 17 septembre après deux jours de chasse à l'homme. Il a été mis en examen pour "homicide volontaire et viol aggravés". Selon Sud-Ouest, il "souffrait de schizophrénie, était sous traitement et était placé sous curatelle renforcée". Il était connu comme "une personne très compliquée". Ce sont les mots employés par le maire d'Anglet, près de Biarritz, qui le connaissait.

Ce mercredi dans Sud-Ouest, Claude Olive, maire d'Anglet, raconte que le suspect "menaçait régulièrement des passants". L'élu a essayé de faire interner Cédric B., sans succès. Il estime que "l'on aurait peut-être pu l'enfermer si chacun avait pris ses responsabilités. J'avais pris les miennes". Le suspect figurait dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) pour des vols et dégradations et avait été condamné en août à trois mois de prison avec sursis assortis d'une obligation de soins psychiatriques.

Le décès de Mélodie Massé est "consécutif à un syndrome asphyxique majeur, avec obstruction des voies aériennes supérieures" en raison d'un bâillon et des nombreux coups reçus au visage. Le procureur de la République de Bayonne, Samuel Vuelta-Simon, a également précisé que la victime avait également été violée. Les prélèvements ADN ont permis d'identifier l'agresseur, Cédric B.

Agression à la supérette

Restait à le retrouver. Samedi 16 septembre, vers 9h30, le maire d'Anglet va faire ses courses dans une supérette. Le gérant lui raconte qu'un individu est passé un peu plus tôt et a menacé une vieille dame, lui montrant ses dents et lui disant "je vais te manger". "Il était très agressif, raconte le commerçant dans Sud-Ouest. Il aurait réussi à s'engueuler avec sa bouteille de lait. Il a de nouveau menacé la dame sur le parking. J'ai entendu 'Je t'aurai, je t'aurai.'" Claude Olive alerte les autorités qui présentent une photo de Cédric B. aux témoins. C'est bien lui qui est passé ce matin-là avant de quitter les lieux à bord d'une camionnette volée. La chasse à l'homme est lancée, elle se terminera à quelques kilomètres dans les rues de Boucau dimanche 17 septembre. Le suspect a terminé sa course à pied après avoir embouti la camionnette volée.