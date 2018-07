Michael Bublé et "l'enfer" du cancer de son fils de 4 ans

Alors qu'il s'apprête à devenir père pour la troisième fois, Michael Bublé s'est confié au Herald Sun pour évoquer sa famille. Le chanteur de 42 ans est ainsi revenu sur le cancer de son fils Noah, vaincu après dix-huit mois de traitement.

"J'ai été en enfer. Je ne raconte jamais toute l'histoire, même pas à mes amis car c'est trop douloureux. C'est mon petit garçon... Un super-héros, il n'a pas besoin de revivre cette expérience encore et encore. Mais j'ai été en enfer. Et, vous savez quoi, en fait je pense que l'enfer ressemble à un bel endroit pour des vacances comparé à ce que nous avons vécu", a-t-il confié. Et l'interprète du tube Haven't Met You Yet d'ajouter : "J'ai vraiment pensé que je ne referais plus jamais de la musique. Ma famille prime sur le reste. La santé de mon enfant est la priorité absolue."

Michael Bublé, qui se produisait devant 80 000 fans au Croke Park Stadium de Dublin le 7 juillet 2018, a confirmé que Noah, dont le traitement a pris fin en mars 2017, doit continuer à être surveillé mais qu'aujourd'hui tout va bien. "Je vis désormais avec une perspective que je n'avais pas avant et qui me permet de ne plus avoir de peurs. Une perspective qui me permet de renouer avec mon amour de la musique. Quand nous avons appris que Noah avait un cancer, je me suis pris une claque. Je me souviens de moi, assis à l'hôpital et pensant : 'Mes angoisses étaient vraiment des angoisses à la con.' J'avais peur des ventes de disque, de devenir un mème sur la Toile ou de ce qu'un connard pouvait dire de moi ? En une seconde tout est devenu clair", a-t-il ajouté.

Michael Bublé et sa femme Luisana Lopilato sont aussi les parents d'Elias (2 ans et demi). Le couple attend actuellement une petite fille.

Thomas Montet