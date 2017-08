Michael Bublé : Noah fête ses 4 ans, le cancer derrière lui...

Michael Bublé et sa femme Luisana Lopilato sont des parents soulagés et heureux. Ils ont offert à leur fils aîné, Noah, guéri de son cancer découvert l'an passé, une superbe fête pour son anniversaire.

Lundi 28 août, Noah fêtait ses 4 ans et, pour l'occasion, le couple avait mis les petits plats dans les grands. Il faut bien avouer que le petit bonhomme avait bien mérité une fête digne de ce nom après des mois à subir des traitements à l'hôpital pour le soigner de son cancer... Sur les réseaux sociaux, Michael Bublé (41 ans) et Luisana Lopilato (30 ans) ont partagé des photos de l'événement. Le couple avait opté pour le personnage de fiction préféré de leur fils : Spider-Man. Même son petit frère, Elias (1 an) a eu droit à un maquillage sur ce thème.

Michael Bublé, qui avait mis toutes ses activités en pause pour être présent quotidiennement auprès de son fils et son clan dans cette épreuve, continue de défendre son dernier disque intitulé Nobody But Me.