Michael Bublé papa : Son épouse Luisana révèle le prénom de leur 3e bébé

Déjà parents de deux adorables garçons prénommés Noah (5 ans, survivant du cancer) et Elias (2 ans), Michael Bublé et son épouse Luisana Lopilato ont finalement agrandi la famille il y a quelques jours en accueillant une petite fille.

Né le 25 juillet 2018, le nourrisson est en parfaite santé, comme sa maman. Et s'ils n'avaient pas encore révélé son prénom, c'est désormais chose faite.

Selon People, la petite soeur de Noah et Elias a été baptisée Vida Amber Betty. En espagnol, le prénom signifie "vie". Les second et troisième prénoms sont quant à eux des hommages directs aux grands-mères, Amber étant la maman de Michael Bublé et Betty celle de Luisana.