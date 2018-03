Michael Bublé bientôt papa : Sa belle Luisana confirme sur tapis rouge

Tous les regards auraient pu être tournés sur le joli décolleté de la ravissante épouse de Michael Bublé, Luisana Lopilato, mais ils se sont davantage tournés vers son ventre arrondi synonyme de confirmation de grossesse. Le chanteur canadien de 42 ans et l'actrice, chanteuse et danseuse argentine de 30 ans offriront bientôt un petit frère ou une petite soeur à leurs deux fils Noah, 4 ans, et Elias, 2 ans.

Sublime dans une longue noire pour accompagner son mari à la soirée des Juno Awards qui s'est déroulée à Vancouver, sur les terres canadiennes de Michael Bublé, Luisana Lopilato a dévoilé pour la toute première fois son ventre rond. Si la future maman n'a pas manqué de remercier tous ceux qui ont participé à la réussite de ce tapis rouge sur sa page Instagram, aucun mot sur sa grossesse.

Récompensé, Michael Bublé a quant à lui évoqué le sujet sur scène, en citant des paroles de Britney Spears avec humour : "Oops, you did it again. Ma femme et moi sommes enceintes notre troisième enfant."