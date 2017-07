Michael Bublé : Le cauchemar du cancer de son fils de 3 ans raconté par sa femme

En février, Michael Bublé et son épouse Luisana Lopilato avaient annoncé que leur fils aîné Noah (3 ans) avait vaincu le cancer. Diagnostiquée en novembre 2016, la maladie avait contraint le chanteur de 41 ans d'annuler tous ses engagements professionnels pour se concentrer pleinement sur sa famille et sur le bien-être de son fils.

Aujourd'hui, le petit Noah n'est plus en danger, même s'il devra faire régulièrement des examens de routine pour vérifier que tout va bien. Pour la première fois, la mère du garçonnet s'est exprimée en interview devant les caméras pour évoquer cette période cauchemardesque durant laquelle son bébé était hospitalisé. Originaire de Buenos Aires, Luisana Lopilato s'est ainsi confiée à la télévision argentine face à l'animatrice Susana Giménez, se remémorant le jour où elle a emmené Noah chez les médecins.

Gravement tombé malade, le grand frère d'Elias (1 an) avait d'abord été ausculté par des médecins en Argentine, qui avaient expliqué à Luisana Lopilato qu'il s'agissait vraisemblablement des oreillons. Suspectant quelque chose de plus grave, la jeune maman avait fini par rentrer aux Etats-Unis pour demander un second avis. C'est là-bas que le pédiatre du garçon a décelé, après une série d'examens, une tumeur dans son estomac.

Si je n'avais pas réclamé d'examens complémentaires...

Dans son entretien, Luisana Lopilato a confié qu'elle n'avait pas informé son mari de cette visite médicale improvisée, lui qui était très accaparé par ses rendez-vous professionnels. Elle souhaitait d'abord mettre un nom sur le mal qui rongeait leur fils avant de le contacter. "Dieu merci, le pire est derrière nous, mais c'est un processus long et continu. C'est dévastateur pour un parent d'apprendre ce genre de nouvelle. (...) Mike n'était pas avec moi à l'époque. Il était sur le point de faire une interview très importante en Angleterre et je ne pouvais pas le joindre au téléphone, donc le jour où j'ai appris que Noah avait quelque chose dans l'estomac et que les docteurs n'ont pas vraiment su ce que c'était, j'ai pris un vol pour les Etats-Unis", a-t-elle déclaré.

Lorsque le diagnostic est tombé, Luisana Lopilato a évidemment prévenu Michael Bublé, qui a immédiatement quitté Londres. "Si je n'avais pas réclamé d'examens complémentaires, ils n'auraient pas découvert ce qu'il avait dans l'estomac et cela aurait pu être pire", a-t-elle ajouté.

En avril, l'épouse du chanteur avait évoqué le cancer de leur fils pour la première fois lors d'une conférence de presse. "Dieu merci, mon fils va bien. Quand des choses pareilles arrivent, il faut faire des ajustements dans sa vie. C'est ce qui nous est arrivé. Maintenant, j'apprécie la vie encore plus à sa juste valeur. Je voudrais remercier tout le monde pour le soutien, les prières, l'amour et je veux que les gens sachent qu'ils nous ont touchés et que cela nous a beaucoup aidés pendant cette épreuve", avait-elle déclaré. Fin juin, Michael Bublé avait rendu un hommage bouleversant à sa famille lors de la cérémonie des Performing Arts Awards.