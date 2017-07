Michael Buble ému pour sa 1re apparition depuis le cancer de son fils

Pour sa première apparition publique depuis l'annonce du cancer de son fils aîné, Michael Bublé a tenu à rendre hommage à sa famille. Mercredi 28 juin, le chanteur canadien était à l'honneur lors de la cérémonie des Performing Arts Awards, qui s'est déroulée dans son pays natal, sous l'égide du gouverneur général.

"Toute ma vie, je suis inspiré des émotions que m'a fait ressentir ma famille, que ce soit ma femme, mes enfants, mes parents ou mes soeurs. Il n'y a pas de mot qui soit assez fort pour dire ce que je ressens pour vous. Parfois, dire "Je t'aime" ça ne suffit pas parce que je ressens beaucoup plus", a-t-il déclaré, si l'on en croit les journalistes du DailyMail.

Le chanteur âgé de 41 ans n'était plus apparu en public depuis le mois de novembre dernier, date à laquelle il a mis sa carrière entre parenthèses pour prendre soin de son fils Noah (3 ans), atteint d'un cancer du foie.

"C'est en toute humilité que je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous dire à quel point je suis fier de représenter le pays musicalement et vous remercier d'avoir choisi de m'honorer ce soir, durant cette période émotionnellement douloureuse pour ma famille. Je vous remercie pour votre amour et le soutien que vous m'avez témoigné ainsi que la fierté dont vous m'emplissez chaque fois que je prends la parole sur scène et que je prononce ces mots : "Mon nom est Michael Steven Bublé et je suis canadien"", a-t-il ajouté.

Sa femme Luisana Lopilato, avec qui il a aussi eu le petit Elias (17 mois), était bien évidemment présente pour applaudir son mari. La bombe argentine, âgée de 30 ans, a publié sur les réseaux sociaux une photo d'elle, moulée dans une splendide robe transparente, juste avant la cérémonie. Le couple, marié depuis six ans, a su rester soudé malgré les épreuves pour le bien de son petit garçon, dont l'état de santé semble s'améliorer. Au mois d'avril dernier, la jolie blonde avait fait savoir lors d'une conférence de presse que "la convalescence de son fils prenait du temps mais qu'ils étaient contents des avancées".

Coline Chavaroche