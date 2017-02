Michael Bublé : Son fils de 3 ans, Noah, a vaincu le cancer

Michael Bublé et sa femme Luisana avaient confirmé la maladie de leur fils Noah dans un communiqué officiel publié en novembre. "Nous sommes dévastés par le récent diagnostic du cancer de notre fils aîné Noah, qui reçoit actuellement un traitement aux États-Unis. Nous avons toujours beaucoup parlé de l'importance de la famille et de l'amour que nous avons pour nos enfants. Luisana et moi allons consacrer tout notre temps et notre attention à aider Noah à guérir et, pour le moment, nous suspendons nos activités professionnelles", avaient-ils conjointement déclaré. On estimait, à cette date, que le petit garçon avait 90% de chances de s'en sortir.

Olivia Maunoury