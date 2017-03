Michael Schumacher en deuil : Son clan face à une nouvelle épreuve...

Karl-Heinz Schumacher s'est éteint à l'âge de 64 ans après une longue lutte contre le cancer. Il était le tonton "favori" de Michael Schumacher comme le rapporte le journal local Bunte, informé de cette disparition qui plonge tout le clan Schumacher dans une immense tristesse.

Michael Schumacher était très proche de son oncle, maçon de profession, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il l'a soutenu et suivi dès le début de sa carrière, lorsqu'il excellait déjà en karting, ensuite parce qu'il s'est occupé de sa maman, Elisabeth, décédée à 53 ans en 2003 après une chute qui l'avait plongée dans le coma. Une implication qui a beaucoup touché le champion de Formule 1.

"Ce que vivent les Schumacher actuellement est terrible. Tout le monde est très triste depuis l'accident de Michael. La mort de Karl-Heinz n'arrangera pas les choses. Heureusement que sa mère Elisabeth n'est plus là pour subir tout cela", témoigne un proche de la famille à Bunte.

La mort de Karl-Heinz Schumacher intervient alors que les nouvelles de Michael Schumacher se font toujours aussi rares. Les derniers commentaires sur l'état de santé du septuple champion du monde remontent à janvier dernier et émanaient d'une personne qui le connaît très bien : Jean Todt. "Michael, qui est un ami très proche, continue, avec sa famille, à se battre pour que les choses s'améliorent", avait indiqué avec une extrême pudeur l'ancien directeur de Ferrari, l'écurie avec laquelle le Baron rouge a le plus brillé, et actuel président de la Fédération internationale de l'automobile au cours d'une interview accordée à France Bleu.

Plus de trois ans après le terrible accident de ski dont il a été victime à Méribel (le 29 décembre 2013 très précisément), Michael Schumacher séjourne dans la plus grande discrétion dans la maison familiale de Gland, en Suisse, depuis septembre 2014, surprotégé par son clan.

Olivia Maunoury