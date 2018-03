Michael Smith : Coming out queer pour l'acteur de "Gotham"

Cory Michael Smith, qui incarne Edward Nygma (aussi appelé The Riddler) dans la série Gotham, a fait son coming out queer lors d'une interview accordée à The Daily Beast. L'acteur américain de 31 ans l'a révélé alors qu'il fait la promotion d'un film parlant de la crise du sida.

Cory Michael Smith défend le film 1985, qui raconte l'histoire d'un homme malade du sida quittant New York pour retourner dans son Texas natal afin de passer ses dernières vacances de Noël dans sa famille, conservatrice. L'acteur a déclaré au Daily Beast qu'il se considère comme queer, refusant d'être défini simplement par sa sexualité ou son genre. "Il y a quelque chose de spécial dans le fait de raconter une histoire assez proche de celle qu'on a connue. (...) Je suis de l'Amérique rurale. De l'Ohio. Je vis à New York depuis un moment et ça me fait des petits pincements quand je ne vois pas assez ma famille. Retourner à la maison et tout ce qui s'ensuit, ça m'est très familier. Le premier dîner en famille après un long moment. Faire son coming out devant sa famille et avoir peur de cela", a-t-il raconté.

Cory Michael Smith a toutefois ajouté que, à l'inverse de son personnage, sa famille avait plutôt bien accepté son homosexualité. "Il y a eu beaucoup d'amour", a-t-il dit. Lui-même dit avoir "beaucoup attendu" avant de le faire.

Thomas Montet