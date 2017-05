Michaël Youn : Une "bonne tête de vainqueur" avec son look Jésus-Christ

La dernière fois que Michaël Youn parlait cinéma sur Instagram, c'était pour évoquer sa participation au premier film de Michèle Laroque en tant que réalisatrice, Brillantissime. Ravi de jouer "un couillon", le célèbre acteur français de 43 ans arborait encore un look classique avec les cheveux mi-longs qu'on lui connaît depuis des mois. Changement radical de look pour le trublion qui a marqué l'histoire de la télé avec le Morning live !

Engagé sur un tout nouveau projet, Michaël Youn a subi une transformation capillaire pour l'occasion. Héros de la comédie Christ(off) réalisée par Pierre Dudan, le comédien arbore à présent une crinière bouclée et une barbe bien fournie pour ressembler au mieux au personnage biblique.

C'est au cours d'une séance maquillage que Michaël Youn a d'abord levé le voile sur ce nouveau look, publiant une première photo sur sa page Instagram légendée, avec l'humour qu'on lui connaît : "Nouvelle tête... nouveau film ? Ou plutôt la nouvelle comédie musicale "Jésus" de Pascal Obispo ?" Le comique et papa de la petite Seven (5 ans) a remis ça dès le lendemain est publiant une nouvelle photo, prise cette fois-ci en extérieur. "Bonne tête de vainqueur! #tournage #Christ(off)", lâche-t-il, à peine reconnaissable, à ses 263 000 abonnés.